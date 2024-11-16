Диетолог предупредила о рисках, связанных с употреблением твердого сыра

Употребление твердого сыра может повысить давление и вызвать головную боль у некоторых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

"Твердый сыр, в отличие от мягкого, - это более концентрированный продукт. Соответственно, все ингредиенты, которые в нем есть, - и полезные, и вредные - более концентрированные", - объясняет эксперт.

В составе твердого сыра в большом количестве представлены не только кальций и белок, но также соль и вещество тирамин, которые оказывают негативное действие на некоторых людей.

У людей с повышенной чувствительностью к тирамину твердый сыр может вызвать головную боль или даже тошноту. Поэтому им лучше от него отказаться и перейти на рассольные сорта, отметила Елена Соломатина.

"Твердые сыры не рекомендуется есть людям, которые страдают от задержки жидкости в организме или гипертонии. Потому что соль будет усугублять эти состояния. Им также лучше употреблять мягкие рассольные сыры", - заключила Соломатина.

