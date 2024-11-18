Врач предупредила о вреде чрезмерного употребления колбасы

Сосиски и колбасы могут быть опасны как для сердечно-сосудистой системы, так и для здоровья в целом. Об этом сообщила врач-диетолог Софья Елиашевич, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По ее словам, в сосисках и колбасах содержится много соли и консервантов, поэтому их употребление провоцирует повышение давления и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также в них много насыщенных жиров и натрия, они могут привести к гипертонии и ухудшению здоровья сердца.

Кроме того, недостаток пищевых волокон в колбасах может привести к проблемам с пищеварением и запорам. Их чрезмерное употребление нарушает баланс полезных бактерий в кишечнике, это может вызвать воспаление и привести к развитию метаболического синдрома, предупредила медик.

- Хроническое воспаление, вызванное потреблением высококалорийной и обработанной пищи, также способствует развитию рака толстой кишки, - отметила Елиашевич.