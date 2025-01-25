Женщина нашла наркотики в заказе из Burger King

Американка заказала блюдо в Burger King и едва не накормила своих детей марихуаной. Об этом она рассказала в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина, известная в соцсети под ником JannaBama, зашла в кафе Burger King в городе Гамильтон, штат Огайо, чтобы купить что-то для своих детей она обед. Мать выбрала жареную курицу из детского меню и попросила упаковать блюдо с собой.

Дома она достала лакомство из бумажного пакета и заметила в нем маленькие зеленые кусочки. Женщина сразу же поняла, что это такое, и решила записать видео о необычной находке.

"Я не просила этот гарнир", - сообщила тиктокер под роликом.

Местная полиция уже знает о случившемся и начала проверку, но пока не предъявляла никому обвинений. В Burger King подтвердили факт инцидента и также приняли меры.

"Мы связались с владельцем франшизы этого ресторана, как только нам стало известно об этом инциденте, и можем подтвердить, что сотрудник был уволен", - заявил представитель компании.