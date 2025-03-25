Названо лучшее время для кофе

Нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Диана Никитина назвала лучшее время для употребления кофе и сладкого, чтобы они обеспечили организм энергией надолго и не навредили самочувствию. Своими рекомендациями она поделилась с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По мнению Никитиной, кофе лучше пить не сразу после пробуждения, а спустя 1,5-2 часа. Первую чашку бодрящего напитка она рекомендовала употребить в интервале между 10 утра и полуднем. Вторую порцию кофе она посоветовала пить примерно в два часа дня.

Сладкое и выпечку Никитина посоветовала есть в первой половине дня, когда метаболизм работает активнее, а расход энергии выше. Вечером быстрые углеводы могут провоцировать скачки сахара, что ухудшает качество сна и приводит к накоплению лишнего веса, предупредила она.