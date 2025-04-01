Ученые нашли в мозге «нейроны жажды» и «нейроны голода»

Международная команда ученых из Института биологического интеллекта Общества Макса Планка и Регенсбургского университета в Германии совместно с коллегами Стэнфордского университета в США выявили специализированные группы нейронов в миндалевидном теле мозга, которые отдельно регулируют чувство жажды и голода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миндалевидное тело, известное как эмоциональный центр мозга, оказалось ключевым регулятором пищевого поведения.

Используя передовые методы оптогенетики, специалисты смогли точечно активировать и подавлять разные группы нейронов, демонстрируя их влияние на потребление пищи и воды.

"Мы обнаружили первую известную популяцию нейронов в миндалевидном теле, отвечающую исключительно за чувство жажды. При их активации мыши начинали пить больше, а при подавлении - меньше", - объяснила руководитель исследования Федерика Фермани.

Также выяснилось, что другая группа нейронов в той же области оказалась связана как с голодом, так и с жаждой, показывая разную степень специализации клеток. Ученые обнаружили, что эти нейроны взаимодействуют с областями мозга, обрабатывающими сенсорную информацию о еде и воде, включая парабрахиальный комплекс.

Особое внимание исследователи уделили тому, как мозг сочетает базовые потребности с эмоциональной оценкой. В эксперименте им удалось изменить пищевые предпочтения мышей, связав неприятный вкус с активацией "нейронов жажды", превратив его в желаемый.

"Эти нейронные цепи обеспечивают наше выживание, но их дисфункция может привести к перееданию, анорексии или зависимости. Наше исследование помогает понять, как мозг учится связывать пищу с удовольствием или отвращением", - добавили авторы научной работы.

Открытие не только расширяет фундаментальные знания о работе мозга, но и открывает новые перспективы в изучении расстройств пищевого поведения. Поскольку организация миндалевидного тела у людей и мышей схожа, полученные данные могут найти применение в разработке методов лечения ожирения и других нарушений.