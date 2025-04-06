4 доступных продукта для комплексного оздоровления организма

Придерживающимся здорового образа жизни людям стоит включить в рацион четыре доступных продукта, которые разнообразят меню и поспособствуют комплексному оздоровлению организма. Их изданию Daily Mail назвали дипломированные диетологи Триша Бест, Эми Шапиро и Реда Элмарди, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бест предложила регулярно есть овсянку, так как благодаря содержащейся в ней клетчатке и питательным веществам она стабилизирует уровень сахара в крови, позволяет избежать переедания и оздоравливает микрофлору кишечника. Особенно полезна эта каша будет, если добавить в нее корицу, ягоды, бананы или горсть орехов. При этом диетолог предупредила, что все полезные свойства овсянки могут быть сведены на нет, если добавить в нее много сахара или высококалорийных добавок.

В свою очередь, диетолог Элмарди подчеркнул важность для здоровья натуральных йогуртов, богатых кальцием, белком и пробиотиками. По его словам, йогурт надо употреблять ежедневно, чтобы обеспечить здоровье кишечника, от состояния которого зависят иммунитет, нервная система и метаболизм.

Не менее полезен для здоровья шпинат, заявила диетолог Шапиро. Она рекомендовала употреблять его в пищу ежедневно, поскольку он богат магнием, железом и антиоксидантами, снижающими воспаление в организме и ускоряющими расслабление и восстановление мышц после физических нагрузок.

Кроме того, диетологи призвали регулярно есть малину, чернику, клубнику и другие красные ягоды. "Они борются с воспалениями, улучшают работу мозга и контролируют уровень сахара в крови. Бонус: они восхитительны на вкус", - отметил Элмарди, добавив, что, если есть их каждый день, можно замедлить старение и снизить риск проблем с сердцем.