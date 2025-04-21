Мужчина насмерть подавился ветчиной на праздничном пасхальном обеде

В коммуне Сора, Италия, мужчина насмерть подавился ветчиной во время пасхального семейного обеда. Об этом сообщает издание Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Родственники собрались за праздничным столом 20 апреля. Они отмечали Пасху, ели и разговаривали, как вдруг один из гостей подавился ломтиком ветчины. У 50-летнего мужчины начались проблемы с дыханием.

Семья тут же вызвала скорую помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти мужчину. Его жизнь закончилась до того, как его стали реанимировать.