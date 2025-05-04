Рыболов поймал тунца рекордных размеров

Житель США поймал в Мексиканском заливе тунца, весящего 400,97 килограмма, и поставил рекорд штата Техас. Об этом сообщает сайт 12newsnow.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обладателем рекорда признали рыболова Дэвида Эсслингера. 10 апреля он и его друзья удили рыбу с лодки. Огромный тунец клюнул через пару часов после начала рыбалки. И по размеру, и по силе рыба была куда сильнее человека, поэтому вытащить ее в одиночку было невозможно. Эсслингеру помогали все, кто был в лодке.

Чтобы справиться с тунцом и подтащить его к борту, рыбакам понадобилось четыре часа. Когда его взвесили, оказалось, что он более чем на три килограмма тяжелее рекордного тунца весом 397,35 килограмма, пойманного в 2021 году техасским рыболовом Троем Ланкастером.