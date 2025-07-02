Как производители маскируют сахар в составе продуктов

Производители часто стараются замаскировать сахар, чтобы не давать потребителю полного понимания и представления о наличии и количестве сахара в продукте.

Как передает Day.Az, они могут указывать несколько разных форм сахара или заменять его альтернативами, которые считаются в обществе более полезными, рассказала "Газете.Ru" главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

"Наш сахар, который мы повседневно едим, добавляем в чай и так далее, - это сахароза, то есть обычный столовый сахар. Часто производители пишут, что в состав входит глюкоза или фруктоза. Это естественные сахара. Фруктоза содержится во фруктах и меде, за счет чего люди часто живут в заблуждении, что это полезнее, чем обычный сахар. На самом деле нет. Все сахара, фруктоза в том числе, расщепляются в нашей крови до глюкозы и проходят точно такой же процесс в нашем организме. Единственное, что во фрукте присутствует клетчатка, которая замедляет процесс всасываемости глюкозы. Глюкоза и фруктоза, а также кукурузный сироп, кленовый сироп, сироп из агавы или пальмовый сахар, - это те же заменители сахара, и часто они являются калорийными", - отметила эксперт.

Помимо обычного сахара можно найти в составе продуктов его здоровые заменители, - такие, например, как мед, стевия, кокосовый сахар.

"Они являются формально более здоровой альтернативой, но при этом все равно имеют большое содержание калорий и того же сахара. При этом в кондитерских изделиях часто используется сахарозаменитель. Из плюсов: эти сахара не поднимают уровень глюкозы в крови, нет инсулинового скачка. К таким примерам можно отнести аспартам, изомальт, сахарин, ну и многие другие", - рассказала технолог.

Кроме того, производители могут указывать в составе несколько разных форм сахара.

"Например, пишут отдельно "глюкоза", отдельно "мальтоза", отдельно "фруктоза". То есть они перечисляют их как отдельные компоненты, но в сумме это может составлять значительную часть и калорий, и вообще состава продукта. Основной лайфхак, который стоит усвоить, чтобы избежать скрытого сахара, - это чтение этикеток. То есть здесь нужно обязательно обращать внимание на список ингредиентов. Чем ближе к началу списка у нас указан сахар или его производные, тем больше его в составе продукта", - заключила Гертле-Загорская.