Открыта неожиданная польза помидоров

Употребление натто, помидоров и зеленого перца может заметно снизить уровень стресса - за счет влияния на микрофлору кишечника. К такому выводу пришли японские исследователи, проанализировав данные более тысячи взрослых участников в рамках масштабного опроса "Sukoyaka Health Survey". Результаты опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем стресса было меньше полезных бактерий Lachnospira и ниже баллы по индексу полноценности питания NRF9.3. Эти участники также реже ели натто (ферментированные соевые бобы), помидоры и зеленый перец. Напротив, регулярное употребление этих продуктов было связано с лучшей микрофлорой и более низкими стрессовыми показателями.

Ученые применили вероятностное моделирование, чтобы связать качество питания, состав микробиоты и уровень стресса. Модели показали: чем разнообразнее и богаче питательными веществами рацион, тем выше содержание Lachnospira - бактерии, ассоциированной с более стабильным психоэмоциональным состоянием.

Авторы подчеркивают: речь не о чудо-продуктах, а о целом рационе. Но бобовые, помидоры и зеленый перец могут стать важной частью антистрессового питания.