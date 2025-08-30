Врач рассказала, кому грозит инфаркт после мороженого

Мороженое в жару может стать "спусковым крючком" для сердечного приступа у некоторых людей, предупредила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Ирина Тарасова, передает Day.Az.

"Сердечный приступ вполне может возникнуть под воздействием холода - после мороженого, холодной газировки, резкого перепада температур, например, после контрастного душа или прыжка в ледяную воду", - предупредила врач.

Она объяснила это тем, что резкий холод может вызвать спазм сосудов, питающих сердце. Здоровый человек не почувствует болей, но если сосуды изменены, например, поражены атеросклерозом, может возникнуть их спазм и, как следствие, ишемия миокарда.

"Это явление называется "вазоспастическая стенокардия". Спазм могут провоцировать не только холод, но и курение, прием энергетиков, стресс. Из-за гормональных колебаний, выброса адреналина, приступы вазоспастической стенокардии часто случаются в ранние утренние часы", - подчеркнула кардиолог.

По ее словам, в зоне риска - мужчины старше 40 лет, женщины в менопаузе, лица с гипертонией, сахарным диабетом, высоким холестерином, избыточным весом, курильщики. А также все, у кого уже были боли в груди или одышка, а также те, чьи близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт.

"Именно из-за спазма артерий, кровоснабжающих сердце, мороженое может стать "спусковым крючком" для сердечного приступа. Оно не вызывает инфаркт, но иногда способно показать, что с сердцем не все в порядке и необходимо тщательное обследование", - объяснила специалист.

В заключение Тарасова призвала периодически проходить обследования у кардиолога, даже если ничего не беспокоит. А если беспокоит - сделать это как можно быстрее.