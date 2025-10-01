Обнаружен простой способ снизить вред алкоголя для печени

Качество питания и регулярные физические нагрузки способны значительно снизить риск смерти от заболеваний печени, связанных с употреблением алкоголя. Об этом сообщают ученые из Медицинской школы Университета Индианы, чья работа опубликована в Journal of Hepatology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании проанализировали данные более 60 тысяч взрослых американцев и сопоставили их привычки - уровень физической активности, рацион и потребление алкоголя - с Национальным индексом смертности. Результаты показали: любая доза алкоголя повышает риск заболеваний печени, однако здоровое питание и спорт заметно снижали смертность даже среди тех, кто злоупотребляет спиртным или склонен к запойному употреблению.

У наиболее активных участников риск смерти от болезней печени снижался на 36 процентов, а у тех, кто придерживался здоровой диеты - почти на 80 процентов. Женщины, хоть и имели более высокий риск алкогольных поражений печени, получали особенно выраженную защиту от правильного питания и физических нагрузок.

Ученые отмечают, что сочетание овощей, фруктов, злаков, морепродуктов и растительных белков в рационе, а также регулярная аэробная активность могут стать простым и доступным способом снизить опасность для печени даже при высоком уровне потребления алкоголя. Это открывает путь к новым стратегиям профилактики и общественного здравоохранения.