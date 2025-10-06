Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

Употребление воды во время приема пищи может спровоцировать приступ изжоги, предупредила диетолог Молли Пеллетье. На соответствующий пост специалистки в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог уверяет, что люди совершают ошибку, когда запивают еду водой, пьют ее натощак, перед сном или залпом. Эти действия часто приводят к изжоге, вздутию живота и отрыжке. Специалистка отметила, что эти же симптомы могут появиться по другим причинам, например, из-за стресса, употребления алкоголя, кофе или шоколада. Однако неправильное употребление воды усиливает их интенсивность.

Чтобы избежать приступа изжоги, Пеллетье посоветовала пить воду небольшими порциями и делать между глотками паузы. "Старайтесь употреблять жидкость между приемами пищи, а не непосредственно перед едой или сразу после нее", - резюмировала она.