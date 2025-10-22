Эксперт объяснила, чем опасны популярные суши-сеты

Чрезмерное употребление больших порций суши и роллов может негативно сказаться на поджелудочной железе.

Как передает Day.Az, об этом рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

По ее словам, это связано с высокой калорийностью и содержанием соли, что заставляет орган работать на пределе, вырабатывая ферменты как для переваривания углеводов (риса), так и жиров (сыр, соусы).

"Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (первого или второго типов), так как может быть скачок глюкозы и триглицеридов", - добавила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Кроме того, Титова уточнила, что большой объем такой пищи может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и тошноту. Существует также повышенный риск пищевых отравлений из-за большого количества ингредиентов и возможного нарушения правил хранения и приготовления, особенно в отношении рыбы и творожного сыра, которые могут стать питательной средой для бактерий.