Врач рассказал об опасности блюд из сырой рыбы

Употребление в пищу блюд из сырой рыбы и морепродуктов, таких как суши, сашими, устрицы и другие, может представлять опасность для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач напомнил, что организм не всегда способен эффективно переваривать такую пищу. Это связано с особенностями пищеварительной системы человека, которая не приспособлена к расщеплению сложных белков и липидов, содержащихся в сырой рыбе и морепродуктах. Кроме того, они могут быть источником различных паразитов и бактерий, способных вызвать серьезные заболевания, добавил он.

"Наиболее опасными являются гельминты рода Анизакиды, личинки которых могут проникать из тканей рыбы в организм человека во время приема пищи и затем вызывать анизакидоз. При попадании в желудочно-кишечный тракт человека эти личинки могут вызывать и повреждение стенок желудка и кишечника, анемию, аллергические реакции и даже анафилактический шок", - рассказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Специалист добавил, что также высок риск заражения описторхозом, вызванным глистами рода описторхов, которые могут вызывать серьезные воспалительные процессы.

По словам Умнова, даже рыба, выращенная в специализированных хозяйствах, не всегда безопасна для употребления в сыром виде. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, могут возникать при малейшем несоблюдении правил гигиены в рыбохозяйстве, заключил эксперт.