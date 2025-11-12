Авокадо известны тем, что хранятся очень мало времени, поэтому, чтобы насладиться ими в момент спелости, необходимо точно рассчитать этот момент. А если оставить авокадо открытым надолго, то оно потеряет свой яркий зеленый цвет. Однако одна из эксперток по имени Эми назвала два совета относительно того, как сохранить этот продукт на как можно дольше времени, передает Day.Az со ссылкой на Express.

Относительно разрезанных пополам авокадо, Эми подчеркнула:

"Разрезанное пополам авокадо с металлической крышкой останется свежим примерно неделю после разрезания".

Если говорить о целых авокадо, то эксперт советует хранить их вместе с лимонами в холодильнике. Благодаря такому методу они будут свежими 28 дней.

"Если вы храните целые авокадо в ящике для овощей вместе с лимоном, они останутся свежими в течение месяца с момента покупки", - заверила Эми.

В издании добавили, что ящики для овощей, которые расположены внизу холодильника, специально предназначены для хранения свежих продуктов, ведь имеют более влажную среду, чем остальные холодильника.

Отмечается, что этилен, который выделяется цитрусовыми фруктами, может немного замедлить процесс порчи, помогая авокадо дольше оставаться свежим.

Также в Express посоветовали: