Названы популярные, но бесполезные методы борьбы с похмельем

После обильного праздничного застолья с алкоголем многие на следующий день сталкиваются с похмельным синдромом - состоянием, которое сопровождается головной болью, тошнотой и общей разбитостью. Самостоятельные попытки "вылечиться" часто оказываются не только бесполезными, но и способны ухудшить самочувствие. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова, передает Day.Az.

По словам специалиста, главное правило при похмелье - не пытаться снимать симптомы новой порцией алкоголя. Повторное употребление спиртного приводит к активному образованию ацетальдегида - токсичного продукта распада алкоголя, который и провоцирует головную боль и тошноту. При этом его взаимодействие с дофамином, вырабатывающимся после новой дозы спиртного, приводит к образованию вещества с морфиноподобным эффектом. В результате риск формирования алкогольной зависимости при таком способе "лечения" резко возрастает.

В то же время врач допускает употребление рассола, но с важной оговоркой. По словам Мельниковой, соленые огурцы и рассол из-под них действительно могут помочь восполнить потерю электролитов, а вот маринад пить не стоит. Уксус, содержащийся в нем, замедляет работу печени, которая и так перегружена выведением токсичных продуктов распада алкоголя.

Не рекомендуется и подавлять тошноту медикаментами. Если появляется это ощущение, врач советует пить больше чистой воды и не препятствовать естественному очищению организма. Противорвотные препараты при похмелье принимать не следует, так как они могут спровоцировать нарушения сердечного ритма.

Отдельно гастроэнтеролог обратила внимание на обезболивающие средства. По словам специалиста, многие при похмелье автоматически тянутся к парацетамолу, считая его безопасным. Однако именно этот препарат является одним из самых гепатотоксичных. Максимально допустимая суточная доза для взрослого - не более четырех граммов, при этом за один прием рекомендуется не превышать одного грамма. В сочетании же с алкоголем даже меньшая доза способна привести к серьезному поражению печени.

Мельникова подчеркнула, что при алкогольной интоксикации не стоит заниматься самолечением. Если состояние вызывает опасения, лучше своевременно обратиться за медицинской помощью и получить консультацию врача.