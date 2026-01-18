Названы продукты, повышающие риск развития рака после 50 лет

Белый хлеб, белый рис, торты и сладкие газированные напитки могут повышать риск развития рака после 50 лет. Об этом онколог Прити Субхедар из медицинского центра при Университете Хакенсак рассказала в интервью испанскому изданию 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Субхедар, такие продукты вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови и стимулируют выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1). Этот гормон участвует в регуляции деления клеток, и при его хроническом повышении возрастает вероятность неконтролируемого роста опухолевых клеток.

Дополнительно рафинированные углеводы способствуют развитию хронического воспаления и увеличению количества свободных радикалов, повреждающих клетки и ДНК. Онколог отметила, что после 50 лет метаболические и гормональные изменения повышают чувствительность организма к такому воздействию, поэтому роль питания в профилактике онкологических заболеваний становится особенно значимой.

В качестве альтернативы Субхедар рекомендует формировать рацион на основе цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, бобовых, источников полезных жиров и нежирного белка. Такой тип питания помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снижать воспалительные процессы и обеспечивать организм антиоксидантами, которые участвуют в защите клеток от повреждений.

Врач подчеркнула, что речь идет не о полном отказе от отдельных продуктов, а о снижении их доли в повседневном рационе как части долгосрочной стратегии снижения онкологических рисков.