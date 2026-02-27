В Китае вырастили помидоры с запахом попкорна

Шутки шутками - а ученые Института биотехнологий в Лаборатории Сянху действительно вывели сорт томатов с запахом попкорна. Хотя все пошло не совсем по плану.

В чем была задумка

Автор исследования пояснил, что целью проекта было придание помидором аромата дорогого риса. Для этого ученые "отключили" несколько генов в ДНК томатов с помощью технологии "генных ножниц". В результате овощ приобрел особый запах - некоторым он напоминает как раз-таки об ароматном рисе, а другие услышали нотки свежего попкорна, сдобренного маслом.

Цели ученых

Конечно, такие эксперименты проводятся не просто так. Большинство генетических изменений в продуктах питания служат улучшению их качеств в глазах покупателей. Так, некоторые фрукты и овощи:

стали расти без косточек;

легче очищаются от кожуры;

приобрели улучшенный вкус и внешний вид.

Все это служит привлечению покупателей, а лидер команды ученых Сюй Шэнчунь в контексте новой разработки указал на более высокую стоимость ароматного риса по сравнению с обычным. Это приводит к мысли об увеличении выручки с помощью нового сорта томатов с соответствующим запахом.

Устоявшаяся практика

Ученые из Китая не стали первыми, кто проводит эксперименты над томатами. В Японии, например, продажа генетически модифицированных помидоров уже стала обыденностью. В этой стране создали сорт овоща, насыщенный аминокислотами. Считается, что его употребление помогает снижать давление.