В Китае вырастили помидоры с запахом попкорна
Шутки шутками - а ученые Института биотехнологий в Лаборатории Сянху действительно вывели сорт томатов с запахом попкорна. Хотя все пошло не совсем по плану.
В чем была задумка
Автор исследования пояснил, что целью проекта было придание помидором аромата дорогого риса. Для этого ученые "отключили" несколько генов в ДНК томатов с помощью технологии "генных ножниц". В результате овощ приобрел особый запах - некоторым он напоминает как раз-таки об ароматном рисе, а другие услышали нотки свежего попкорна, сдобренного маслом.
Цели ученых
Конечно, такие эксперименты проводятся не просто так. Большинство генетических изменений в продуктах питания служат улучшению их качеств в глазах покупателей. Так, некоторые фрукты и овощи:
- стали расти без косточек;
- легче очищаются от кожуры;
- приобрели улучшенный вкус и внешний вид.
Все это служит привлечению покупателей, а лидер команды ученых Сюй Шэнчунь в контексте новой разработки указал на более высокую стоимость ароматного риса по сравнению с обычным. Это приводит к мысли об увеличении выручки с помощью нового сорта томатов с соответствующим запахом.
Устоявшаяся практика
Ученые из Китая не стали первыми, кто проводит эксперименты над томатами. В Японии, например, продажа генетически модифицированных помидоров уже стала обыденностью. В этой стране создали сорт овоща, насыщенный аминокислотами. Считается, что его употребление помогает снижать давление.
