Названы продукты для восстановления кишечника после антибиотиков

Восстановить работу кишечника после приема антибиотиков поможет корректировка рациона с добавлением растительных, кисломолочных и ферментированных продуктов. Об этом терапевт Ольга Сухарева рассказала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Антибиотики действуют не только на бактерии, вызвавшие инфекцию, но и на часть микроорганизмов, которые в норме живут в кишечнике. Из-за этого временно меняется состав микробиоты и ее способность выполнять свои функции. В частности, может уменьшаться разнообразие бактерий, участвующих в переработке пищевых волокон и образовании короткоцепочечных жирных кислот - соединений, важных для клеток кишечника.

По словам врача, основу рациона в период восстановления должны составлять продукты растительного происхождения и достаточное количество клетчатки. Около половины ее суточного количества, по рекомендации специалиста, должны обеспечивать овощи, бобовые, овсянка, зеленые бананы и цикорий.

Сухарева также посоветовала включить в меню натуральный йогурт без подсластителей, кефир, квашеную капусту и кимчи. Они являются ферментированными продуктами, богатыми пробиотиками и органическими кислотами, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Среди других подходящих продуктов врач назвала чернику, какао и оливковое масло extra virgin.

По мнению специалиста, ферментированные и кисломолочные продукты могут способствовать поддержанию кишечной микробиоты. При этом восстановление работы кишечника после курса антибиотиков может занять до двух месяцев.

Врач также напомнила, что антибиотики способны временно изменять состав кишечной микробиоты, однако степень и продолжительность этих изменений зависят от конкретного препарата и индивидуальных особенностей человека.