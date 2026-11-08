Что делать при отравлении грибами?

Интоксикация после употребления лесных грибов относится к числу наиболее опасных пищевых отравлений. Даже небольшой фрагмент ядовитого гриба способен вызвать тяжелые последствия. В отличие от обычных кишечных расстройств, здесь крайне важно не терять время: при малейшем подозрении на отравление нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Об этом "Газете.Ru" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, передает Day.Az.

"Особенность грибных токсинов - в их различном механизме действия и возможной задержке симптомов. У одних пострадавших недомогание начинается уже через пару часов после трапезы, у других - спустя 8-12 часов, а при употреблении бледной поганки ухудшение состояния иногда возникает только через сутки и даже позже. Такая пауза создает иллюзию, будто дело не в грибах и состояние не так опасно, однако в это время яды продолжают разрушать печень и почки. Из симптомов чаще всего появляются многократная рвота, жидкий стул, схваткообразная боль в животе, выраженная слабость и головокружение. При тяжелом течении возможны судороги, помутнение сознания, нарушения зрения, желтуха и признаки поражения нервной системы", - отметила врач - эксперт Лаборатории "Гемотест".

До прибытия медиков допустимо принять меры первой помощи, но они не заменяют стационарное лечение. Пострадавшему дают несколько стаканов теплой воды и вызывают рвоту, чтобы удалить остатки пищи из желудка. Процедуру можно повторить. Затем применяют сорбенты, чтобы частично связать токсины в кишечнике. Важно поддерживать питьевой режим и обеспечить человеку покой.

"Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное, так как алкоголь ускоряет проникновение ядов в кровоток. Не стоит самостоятельно, без консультации врача, принимать обезболивающие, противорвотные средства или средства от диареи. Если сохранились остатки блюда, вызвавшего отравление, их желательно передать специалистам для анализа. Также следует предупредить об опасности всех, кто ел те же грибы: симптомы у них могут появиться позже. Особенно тяжело подобные отравления переносят дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Однако быстрое обращение к врачам (сразу после появления первых симптомов) значительно повышает шансы на благоприятный исход", - резюмировала эксперт.