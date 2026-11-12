Названа ягода, улучшающая здоровье кишечника и обмен веществ

Соединения шелковицы (тутовника) способны перестраивать состав микробиоты кишечника и влиять на обмен веществ. Причем сочетание разных веществ ягоды работало заметно сильнее, чем каждое по отдельности. Работа опубликована в журнале Biomolecules, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые Вроцлавского медицинского университета обобщили исследования белой и черной шелковицы. Ключевыми действующими веществами оказались 1-дезоксиноджиримицин (DNJ), антоцианы, а также полифенолы и полисахариды. Механизм связан с тем, что эти соединения увеличивают число полезных бактерий и выработку ими короткоцепочечных жирных кислот - ацетата, пропионата и бутирата, важных для здоровья кишечника и обмена веществ.

В экспериментах это приводило к улучшению ряда показателей, связанных с метаболическим синдромом и здоровьем кишечника. Особенно показательными были опыты с пересадкой микробиоты: когда микробов из "пролеченных" животных подсаживали другим, у тех тоже улучшался обмен веществ. Это доказывает, что дело именно в изменении микрофлоры, а не в прямом действии веществ.

Важно, что эффект сильно зависел от того, какая часть растения использовалась и как ее обрабатывали, - то есть "просто есть шелковицу" не равно "получить лечебный эффект". И главное ограничение: все результаты получены на животных, клинических испытаний на людях пока не было. Поэтому шелковицу стоит рассматривать как перспективный объект для изучения, а не как готовое средство от нарушений обмена веществ. Тем не менее работа вписывается в общий интерес к тому, как растительная пища влияет на здоровье через микробиоту кишечника.

Связь питания, микробиоты кишечника и здоровья - одна из самых горячих тем в науке: триллионы бактерий в кишечнике перерабатывают пищу и выделяют вещества, влияющие на обмен веществ, иммунитет и даже мозг. Растительные продукты, богатые клетчаткой и полифенолами, считаются "пищей" для полезных микробов. Но, как показывает работа, важны и конкретный продукт, и способ его приготовления.