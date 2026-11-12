Врач заявил о вреде кофе с булочкой

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Антон Ершов заявил, что безобидная на первый взгляд привычка употреблять кофе с булочкой может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. О ее вреде он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск которой доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ершова, кофе в сочетании со сладкой выпечкой повышает риск возникновения инсулинорезистентности - состояния, при котором клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину, необходимому для усвоения глюкозы. В будущем оно может привести к сахарному диабету второго типа, сообщил врач. Другими последствиями он назвал развитие гипертонии, почечной недостаточности и даже рака.