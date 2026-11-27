Частое употребление чипсов, крендельков и других соленых закуски в подростковом возрасте может повышать риск воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировав данные почти 112 тысяч человек.

Результаты исследования опубликованы в журнале Gut, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили данные трех крупных скандинавских исследований, в которых участники заполняли анкеты о питании в детстве и подростковом возрасте. Затем ученые сопоставили рацион добровольцев с информацией о заболеваниях, диагностированных к 2024 году.

Оказалось, что у подростков, которые часто употребляли соленые закуски, вероятность развития ВЗК была на 32% выше, чем у тех, кто ел их реже. При этом риск язвенного колита - заболевания, при котором воспаление поражает внутреннюю оболочку толстой и прямой кишки, - был выше на 51%. Фрукты и рыба, напротив, оказывали защитный эффект.

Ранее исследования показали, что высокая концентрация соли в желудочно-кишечном тракте создает осмотический стресс и угнетает чувствительные к ней полезные микроорганизмы, прежде всего лактобациллы (Lactobacillus). Когда лактобацилл становится меньше, сокращается выработка короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), которые питают клетки кишечника и сдерживают воспаление.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило только статистические связи и не доказывает, что соленые закуски непосредственно вызывают ВЗК. Чтобы подтвердить результаты, необходимы дополнительные исследования.