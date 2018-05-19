Как удалить вирус mshelper, атаковавший владельцев Mac

19 мая 2018 13:40

Всем обладателям компьютеров Apple, испытывающих проблемы с перегревом устройства, стоит проверить его на наличие вируса mshelper.

В reddit и на сайте техподдержки Apple начали появляться сообщения о новом вредоносном программном обеспечении, которое перегружает процессор, что, в свою очередь, приводит к снижению производительности компьютера и к быстрому расходу заряда аккумулятора в ноутбуках, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Неизвестно, что именно представляет собой mshelper, и почему он расходует столько ресурсов. Некоторые жертвы вируса полагают, что это мини криптоферма, использующая мощность чужих компьютеров для извлечения криптовалюты.

Помимо перегрузки процессора больше никаких нарушений в работе зараженных компьютеров обнаружено не было.

Как убедиться в наличии mshelper

Для этого нужно:

  • Открыть приложение "Мониторинг системы".
  • Выбрать раздел "ЦП".
  • Нажать на вкладку "Имя процесса", чтобы отсортировать их в алфавитном порядке.

После этого нужно отыскать среди процессов mshelper. Если его нет, но проблемы с нагрузкой остались, проблему стоит искать в другом месте.

Как удалить mshelper

Если все-таки удалось отыскать вирус, то стоит от него немедленно избавиться.

Для этого нужно:

  • Открыть Finder.
  • Открыть в меню вкладку "Переход".
  • Зажать клавишу Alt и открыть папку "Библиотека".
  • Перейти в папку LauchAgents (LaunchDaemons) и удалить файл com.pplauncher.plist.
  • Перейти в папку Application Support/pplauncher и удалить файл pplauncher.

После этого можно закрыть процесс mshelper и забыть о нем.

Apple всегда уделяла особое внимание безопасности своих операционных систем, но ей не всегда удается избежать подобных проблем. Возможно, в ближайшем будущем компания придумает, как защитить владельцев Mac от новой напасти.

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