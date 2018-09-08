Mercedes официально представила "убийцу" Tesla

Концепт-модель нового электрического автомобиля EQS от компании Mercedes, показанная в рамках презентации в Стокгольме, станет новым крупным конкурентом крупнейшей компании Tesla, сообщает Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, использовав новые технологии, специалисты Mercedes добились уникальных показателей: максимальный запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 724 километра.

Компания Mercedes сообщила, что для создания новых электрических автомобилей будет задействовано шесть заводов. Первые автомобили будут производиться на заводе в Бремене, там же, где собираются автомобили линейки С-класса и компактные кроссоверы GLC. Всего, по данным западных экспертов, Mercedes готовит к презентации не менее 10 вариантов электрических автомобилей в разных кузовах - от внедорожников до спорткаров.

Немецкие эксперты отмечают, что благодаря огромному опыту работы с автомобилями и большой клиентской базе компания Mercedes может стать самым крупным производителем электрокаров. Ранее стало известно, что своего конкурента компании Teslа представила немецкая компания Porsche. Специалисты из Штутгарта выпустили на рынок электрический автомобиль Porsche Mission E, характеристики которого близки к современным спортивным автомобилям премиум-класса.

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