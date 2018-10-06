Nokia представила беспроводные наушники, которые составят конкуренцию AirPods и BeatsX

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны Nokia, объявила о выпуске телефона Nokia 7.1, а также двух аксессуаров: True Wireless earbuds и Nokia Pro Wireless Earphones, передает Day.Az со ссылкой на macdigger.ru.

Каждый наушник Nokia True Wireless Earbuds весит всего по 5 грамм. По заявлению производителя, заряда самих наушников хватит на 3,5 часа использования, а благодаря специальному кейсу их можно полностью подзарядить ещё до трёх раз. Они оснащены технологией Bluetooth 5.0 и являются водонепроницаемыми.

Nokia Pro Wireless Earphones имеют внешнее сходство с BeatsX. Среди технических особенностей можно отметить то, что в шейный "ободок" встроен вибромотор для уведомлений о вызовах или сообщениях. Гарнитура может проработать до 10 часов от полностью заряженного аккумулятора. Также они имеют защиту от попадания влаги и пота, и в них используется технология Qualcomm aptX для высококачественного звука.

По данным Android Authority, наушники True Wireless будут продаваться по цене в 129 евро, а Nokia Pro Wireless Earphones - 69 евро.

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