Илон Маск представил более дешевую модификацию электромобиля Tesla Model 3

Компания Tesla начала принимать заказы на более дешевую модификацию младшего электромобиля в линейке - Model 3. Стоимость зеленого авто составит 45 тысяч долларов, он сможет проехать без подзарядки до 260 миль (около 420 км). Об этом сообщил у себя в Twitter глава компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Мы] представили более дешевую, средней дальности [поездки] Tesla Model 3, - написал он. - Стоимость [новой модификации] после всех скидок [в Калифорнии] составит 35 тысяч долларов".

По мнению главы Tesla, "реальная стоимость владения" данным электромобилем находится в районе 31 тысячи долларов, т.к. его владельцу не придется раскошеливаться на покупку топлива.

Цена новой модификации на 4 тысячи долларов ниже, чем стартовая цена нового седана в прошлом году. При этом Tesla просит за версию Model 3 с более емкой батареей (может проехать без подзарядки около 500 км) и лучшими динамическими характеристиками 54 тысячи долларов.

Tesla начала сборку электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства, которые до конца не преодолела. В очереди за новинкой в базовой версии стоит несколько сотен тысяч человек. Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации, которая все еще не запущена в производство, машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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