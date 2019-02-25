Финская компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, в ходе ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2019 представила новый смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели. Об этом сообщает портал The Verge.

Все модули по 12 мегапикселей работают одновременно. Три из них монохромные, два - цветные. Все полученные данные объединяются в итоговое изображение с динамическим диапазоном в 12,4 ступеней экспозиции, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 845 с аккумулятором на 3,32 тысячи мАч. Новинка получила шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, pOLED-экран с диагональю 5,99-дюймов. При этом в смартфоне отсутствует разъем для наушников.

В США новинка будет доступна в марте этого года. Цена на Nokia 9 PureView составит 699 долларов

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