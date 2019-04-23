Сканер отпечатков пальцев Nokia 9 PureView удалось взломать с помощью упаковки жевательной резинки. Способ показал пользователь Twitter decodedpixe.

Комментаторы также отмечают, что смартфон можно разблокировать чем угодно, начиная от отпечатка пальца другого человека и заканчивая куском фольги. Предполагается, что ошибка связана с обновлением системы Android 9 версии 4.22, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

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