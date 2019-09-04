Директор HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) рассказал о планах компании "отдать дань уважения" Nokia 3310, которая вышла 19 лет назад. Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нашей дорогой Nokia 3310 исполнилось 19 лет! В этот четверг мы отдадим легенде наивысшую дань уважения. Оставайтесь на связи", - написал Сарвикас. Речь идет о презентации Nokia в рамках IFA 2019, которая состоится 5 сентября. Судя по всему, там же компания покажет новую версию телефона.

Первый перезапуск Nokia 3310 состоялся в 2017 году. Телефон получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей. Устройство снабжено 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. По сравнению с предшественником телефон стал значительно тоньше и легче. Позже компания обновила модель и добавила поддержку 4G, Wi-Fi и возможность работы в качестве точки доступа.

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. С тех пор было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых 3310 представлена как самый прочный материал во Вселенной.

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