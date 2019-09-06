Компания Xiaomi опубликовала у себя на страничке в Weibo постер с датой анонса новой технологии.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Речь идёт о быстрой беспроводной зарядке Mi Charge Turbo для смартфонов с поддержкой 5G-сети. Новую технологию покажут уже на следующей неделе - 9 сентября. Сейчас беспроводная зарядка Xiaomi достигает мощности максимум в 20 Вт, в то время как проводная быстрая зарядка - 27 Вт. Скорее всего, в новой версии производитель сократит этот разрыв.

Новую технологию быстрой беспроводной зарядки первым получит флагман Xiaomi Mi Mix 4. По слухам, аппарат оснастят основной камерой с модулем на 108 Мп и оболочкой MIUI 11. Смартфон должны представить в Китае 24 сентября.

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