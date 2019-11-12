Финская компания Nokia приняла участие в первом в мире испытании частных беспилотных летательных аппаратов с беспроводной связью для оповещения и управления эвакуацией населения после цунами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Nokia Drone Networks - это готовое решение, состоящее из одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов, оснащенных подвесами с HD и тепловизионными камерами, частной беспроводной сети LTE, центра управления полетами беспилотников и приложений для анализа видео. Сеть LTE/4G обеспечивает бесперебойную и безопасную связь, что делает ее более подходящим для критически важных случаев использования, чем в основном технология на основе Wi-Fi, используемая в общественных мобильных сетях.

Высокопроизводительное соединение с малой задержкой обеспечивает оптимизированное покрытие для дронов, обеспечивая достаточную пропускную способность для потоковой передачи видео и обеспечивая безопасную обработку информации. Дроны также могут летать над населенными районами с ограниченным риском и с лучшим контролем в сложных погодных условиях.

Испытания были проведены в прибрежных районах японского города Сендай, которые в 2011 г. были разрушены цунами, сообщается в пресс-релизе компании.

В испытаниях задействовали частную широкополосную мобильную сеть LTE, предоставленную Nokia Digital Automation Cloud.

Тест подтвердил эффективность использования сети LTE для управления и связи с беспилотниками для повышения ситуационной осведомленности и общения с пострадавшим населением во время бедствия. Это первый в мире опыт такого типа.

Город Сендай - центр области Тохоку в Японии, расположенный к северо-востоку от Токио на острове Хонсю, с населением более 1 млн человек. Прибрежные районы ранее были разрушены цунами, вызванным землетрясением в 2011 г.

В ходе проверочных испытаний предполагалось, что в прибрежной зоне вблизи водоочистного сооружения Минами-Гамо в приходе Миягино, город Сендай, будет вынесено крупное предупреждение о цунами.

Nokia развернула частную сеть LTE возле водоочистного центра Minami-Gamo, используя облачную технологию автоматической автоматизации "включай и работай". Используя громкоговорители, HD-камеры и тепловизионные камеры, установленные на дронах Nokia, устройства доставляли записанные и голосовые сообщения в реальном времени и проводили воздушный мониторинг с использованием потоковой передачи HD-видео и тепловизионной камеры с дронов.

Во время смоделированной катастрофы тестеры смогли выдать предупреждение о цунами эвакуируемым в прибрежные районы через динамик беспилотника, а также наблюдать за зоной прибытия цунами и прибрежными районами с помощью изображений с камеры дрона.

Устройства вели людей к местам эвакуации, используя дрон для передачи указаний, и контролировали движения эвакуированных с помощью камеры дронов. Тест также показал, как лица, принимающие первые ответные меры, могут содействовать предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий без риска для персонала, осуществляющего операции по эвакуации.

В 2017 г. Nokia и Sendai City заключили соглашение о стратегическом партнерстве для повышения безопасности граждан и поддержки местной промышленности с помощью технологии Nokia ICT.

Джон Харрингтон, глава Nokia Japan, сказал: "Мы очень рады, что успешно завершили эту демонстрацию в Сендай, подчеркнув эффективность использования беспилотников и LTE для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий. Nokia Drone Networks был принят Красным Крестом на Филиппинах в качестве социальной инфраструктуры для операций по оказанию помощи при бедствиях. Основываясь на этой демонстрации, мы надеемся внести свой вклад в предотвращение и смягчение последствий стихийных бедствий для города Сендай и других местных органов власти в Японии".



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