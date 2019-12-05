Компания Nokia представила на индийском рынке свой первый телевизор. Устройство имеет разрешение 4К и работает на Android. Об этом пишет Fonearena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телевизор получил 55-дюймовую диагональ с разрешением 3840х2160 точек, поддержкой HDR 10, технологии Dolby Vision и углом обзора в 178 градусов. За воспроизведение звука отвечают встроенные 24-ваттные динамики JBL с поддержкой Dolby Audio. Девайс имеет два USB-порта, подключается к сети по Wi-Fi и через интерфейс Ethernet.

Телевизор также получил 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти для сохранения контента. Новинка от Nokia работает под управлением особой версии операционной системы для смартфонов Android 9.0, приложения для телевизора можно скачать в магазине Google Play для Android TV.

Стоимость телевизора составляет 42 тысячи рупий (988 AZN). Новый девайс - совместный продукт Nokia и местной компании Flipkart, занимающейся электронной коммерцией. Представители компании планируют в будущем выпустить телевизоры с другими размерами экрана. Собирается ли Nokia выходить с новым для себя продуктом на другие рынки, не сообщается.