Компания HMD Global возродит одну из классических моделей телефонов Nokia. Презентация должна состояться в конце месяца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год - 25 января. Вместе с тем отдельно указывается, что телефон будет из классической линейки Nokia.

Первым перевыпущенным HMD Global телефоном стала Nokia 3310, представленная в феврале 2017 года. Телефон получил 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей и 2-мегапиксельную камеру. Устройство поддерживает карты памяти microSD, по сравнению с предшественником оно стало значительно тоньше и легче. Позже компания обновила модель и добавила поддержку 4G, Wi-Fi и возможность работы в качестве точки доступа.

Позже компания показала новую версию "телефона-банана" 8110, оригинальная версия которого вышла в 1997 году. В 2019 году была представлена новая раскладушка 2720 Flip - переиздание телефон Nokia 2720 Fold, вышедшего в 2009 году.