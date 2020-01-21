https://news.day.az/hitech/1195899.html Apple отказалась от планов сквозного шифрования данных пользователей

Apple отказалась от планов сквозного шифрования данных пользователей

Технологии, 21 января 2020 20:28 206

Американская корпорация Apple отказалась от планов разрешить пользователям осуществлять сквозное шифрование резервных копий своих данных в облачном сервисе iCloud после того, как ФБР США посчитало, что такой шаг навредит расследованию преступлений. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Apple отказалась от проекта еще два года назад, однако не сообщала об этом публично. Представители бюро тогда высказались против сквозного шифрования этих данных, поскольку при таком шаге они потеряют возможность собирать доказательства против подозреваемых, использующих смартфоны iPhone. После этого компания отказалась от своих планов, однако агентство Reuters ​​​​​​не располагает информацией о причинах такого решения.

Один из собеседников считает, что компания не хотела рисковать и подвергаться нападкам властей, а также получать судебные иски из-за того, что госучреждения больше не смогут пользоваться ранее доступными сведениями. "Они решили, что больше не хотят играть с огнем", - сказал источник.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1 трлн.

Ранее в США нередко возникали скандалы, когда компания отказывалась предоставить спецслужбам страны ключи для возможности разблокировать смартфоны предполагаемых преступников.

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