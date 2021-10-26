https://news.day.az/hitech/1396158.html uTorrent, Skype и Discord приводят к сбоям в играх
uTorrent, Skype и Discord приводят к сбоям в играх
Приложения Discord, TeamSpeak, Skype, OBS и uTorrent могут вызывать сбои в работе видеоигр от Ubisoft. Об этом говорится в официальном заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Компания также подготовила подробную инструкцию для пользователей о том, как удалить сторонние сервисы в Windows. Это нужно для того, чтобы исключить их конфликт с играми издательства.
Ubisoft - это французская студия-разработчик и издатель видеоигр, ставший популярным благодаря франшизам Assassin's Creed и Far Cry.
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