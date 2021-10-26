uTorrent, Skype и Discord приводят к сбоям в играх

Приложения Discord, TeamSpeak, Skype, OBS и uTorrent могут вызывать сбои в работе видеоигр от Ubisoft. Об этом говорится в официальном заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания также подготовила подробную инструкцию для пользователей о том, как удалить сторонние сервисы в Windows. Это нужно для того, чтобы исключить их конфликт с играми издательства.

Ubisoft - это французская студия-разработчик и издатель видеоигр, ставший популярным благодаря франшизам Assassin's Creed и Far Cry.