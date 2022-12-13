https://news.day.az/hitech/1518672.html Первая в мире установка для искусственного выращивания младенцев - ВИДЕО
Первая в мире установка для искусственного выращивания младенцев - ВИДЕО
Первая в мире установка для искусственного выращивания младенцев была представлена компанией EctoLife.
Одна такая установка сможет вынашивать до 30 000 младенцев в год, а будущие родители смогут наблюдать за процессом с помощью мобильного приложения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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