Первая в мире установка для искусственного выращивания младенцев была представлена компанией EctoLife.

Одна такая установка сможет вынашивать до 30 000 младенцев в год, а будущие родители смогут наблюдать за процессом с помощью мобильного приложения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.