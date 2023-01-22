Еврокомиссия заблокирует сделку по слиянию Microsoft и Activision

Еврокомиссия (ЕК) готовится заблокировать крупнейшую в игровой индустрии сделку на $69 млрд по слиянию компаний Microsoft и Activision. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕК.

По информации агентства, "список возражений" Еврокомиссии будет направлен Microsoft в ближайшие недели.

Публикация "списка возражений" является первой стадией блокирования сделки на основании антимонопольных норм Евросоюза. После этого инициатор сделки должен предоставить ответ регулятору, указав конкретные меры, которые обычно включают изменение параметров сделки, чтобы привести ее в соответствие с нормами ЕС по конкуренции. До завершения этого разбирательства сделка остается заблокирована.

В Microsoft заявили, что корпорация продолжает работать с ЕК по решению любых проблем рынка.

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard в начале 2022 года. По результатам сделки Microsoft получит в собственность такие игровые франшизы, как Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch и Candy Crush.