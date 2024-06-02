Android 15 будет помещать в карантин потенциально опасные приложения

Операционная система Android 15 получит возможность помещать подозрительные приложения в карантин. В настоящее время встроенная в смартфоны система Google Play Protect просто удаляет опасные программы, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Удаление потенциально опасных приложений является эффективным способом нейтрализации угроз, но иногда система может ошибаться, а программы могут быть безопасны для пользователей. Введение карантина позволит создать условия, при которых приложение становится неактивным, но остается доступным для дальнейшего использования.

Приложение в карантине будет видно в меню, но его функциональность будет ограничена. При запуске приложения пользователь получит уведомление о потенциальной опасности. Кроме того, помещенные в карантин приложения не будут работать в фоновом режиме и не смогут отправлять уведомления, обновлять систему, загружать данные и получать доступ к конфиденциальной информации на устройстве.

Таким образом, приложение в карантине не сможет взаимодействовать с системой и представлять угрозу для пользователя. Критерии, по которым Google Play Protect будет определять, помещать ли приложение в карантин, пока не уточняются. Предполагается, что для этого будут использоваться различные факторы, включая наличие устаревших или уязвимых компонентов в коде, подозрительное поведение и отрицательные отзывы пользователей.

Полноценный выход Android 15 ожидается осенью 2024 года. Первыми стабильные сборки новой ОС получат смартфоны Google Pixel.

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