Apple назвала идеальный срок замены iPhone

Корпорация Apple назвала оптимальный срок для обновления iPhone.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в конце декабря Apple выпустила новую рекламу программы обмена старого смартфона на новый с доплатой (trade-in). Компания прорекламировала свой проект в соцсетях - скриншотами, в том числе, поделился блогер X под ником Nao_9615. Судя по рекламным изображениям, в Apple считают идеальным сроком замены старого устройства на новое 3 года.

На рекламном баннере разместили четыре случая обмена смартфона по trade-in. В первом iPhone 11 меняли на iPhone 14 Pro, во втором - iPhone 12 на iPhone 15, в третьем - iPhone 13 на iPhone 16 Pro в четвертом - iPhone 14 Pro на iPhone 17 Pro. Все истории объединяет разница между выхода старого и нового смартфонов - 3 года. Так, iPhone 11 появился в 2019 году, iPhone 14 Pro - 2022 году.

"Apple буквально рассчитывает на то, что вы будете обновлять устройство всего раз в 3-4 года", - отреагировал на рекламу пользователь X под ником LuftkoppTim. "Я предпочитал бы обновлять гаджеты каждые 7-10 лет", - заметил Gomerasprofile. "А я обновляю iPhone каждый год из-за страха, что не смогу выгодно перепродать смартфон", - написал пользователь под ником PattonKieran.