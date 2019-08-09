Врачи назвали 22-дневную веганскую диету, которой придерживается поп-певица Бейонсе, опасной для здоровья. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Певица начала придерживаться диеты в преддверии фестиваля Coachella 2018 года, на котором она выступала. Месяц назад Бейонсе подробно рассказала о диете в промо-видео, которое было выложено на ее официальном аккаунте на YouTube.

"Ни хлеба, ни углеводов, ни сахара, ни молочных продуктов, ни мяса, ни рыбы, никакого алкоголя. Я голодна!" - рассказала о принципах диеты певица. Несмотря на то, что диета рассчитана на 22 дня, Бейонсе придерживалась ее 44 дня. При этом потребление калорий певицей сократилось до 1,4 тысячи в день при норме в две тысячи калорий для женщин и 2,5 тысячи для мужчин.

По словам британской специалистки в области питания Даниэль О'Шонесси, диета певицы может привести к "дефициту питательных веществ" и недостаточному потреблению калорий.

"Обычному человеку может быть опасно следовать этой диете без команды диетологов и инструкторов, как это делает Бейонсе", - сказала О'Шонесси. Также специалистка отметила, что следование диете при активных занятиях фитнесом может привести к истощению.

Создатель диеты певицы Марко Борхес ответил на критику: "Бейонсе использовала комбинацию цельной растительной пищи и ежедневных упражнений, как часть тяжелой подготовки к Coachella. В ходе диеты она достигла своих целей и смогла блестяще выступить на фестивале".

Ранее любимую многими знаменитостями кето-диету, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, также признали небезопасной. По словам специалистов, она исключает из рациона наиболее полезные продукты.

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