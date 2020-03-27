Эксперты рассказали, какие продукты поддерживают и укрепляют иммунитет

Не болеть и противостоять любым вирусам поможет крепкий иммунитет. Чтобы иметь его, нужно соблюдать простые правила: высыпаться, не нервничать и правильно питаться.

Чтобы защитные силы организма работали на полную, ваш рацион должен быть сбалансированным. Врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова рассказала, как правильно питаться, чтобы противостоять вирусам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Ротация продуктов должна происходить каждые четыре часа, при этом продукты не должны быть похожими друг на друга. Это должны быть разнообразные приемы пищи".

А теперь обо всем по-порядку. Ведь некоторые продукты, которые будут сохранять ваш иммунитет в тонусе, надо выделить в первую очередь. Это продукты, содержащие белок.

"Это мясо и субпродукты, любые: птица, телятина, говядина, баранина, а также рыба, морепродукты. Также к этому списку относятся яйца. А для тех, кто не очень любит белок животного происхождения, - это соя и все продукты из нее", - комментирует врач.

Впрочем, среди списка нет колбасы, копченостей и сосисок. И неслучайно.

"Эти продукты не полезны и их в такие периоды вирусных инфекций желательно вообще не употреблять для того, чтобы не нагружать свой кишечник и соответственно свою иммунную систему", - советует Людмила Гончарова.

Далее на защиту иммунитета придут продукты растительного происхождения, которые богаты углеводами. Чаще всего - это злаковые. В этот список следует добавить и картофель. Только не жареный, а в мундирах. Ведь именно в таком продукте сохраняются все полезные витамины. Не следует забывать и о молочных продуктах, в частности о сыре. Но не готовить из него сырники или делать начинку для блинчиков. Чтобы он все же укрепил ваш иммунитет, его следует употреблять без термообработки. А еще йогурт и кефир - в них содержатся различные "хорошие бактерии", которые отвечают за микрофлору кишечника и повышают иммунитет.

"Что касается злаков - не хлопья, как мы привыкли, а именно зерно, которое мы готовим в виде каши, запекаем в духовке и добавляем различные овощи, ягоды или грибы", - комментирует врач.

А вот самый богатый источник полезных микроэлементов - фасоль. Медь, содержащаяся в ней, активизирует выработку гемоглобина, а сера защищает от вирусных заболеваний.

Также полезно в день съедать и 150 г капусты бело- или краснокочанной. Именно капуста - наиболее насыщенный клетчаткой овощ, она способствует выведению вирусов из организма.

Ну и напоследок - не забывайте о фруктах, в частности цитрусовых, и пейте как можно больше жидкости. Особенно зеленого чая. Ведь катехин, один из его компонентов, может уничтожить вирус гриппа.