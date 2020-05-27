Врач назвал способ выявить бессимптомных носителей COVID-19

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как выявить бессимптомных носителей коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам врача, это можно сделать только с помощью анализов. Александр Карабиненко объяснил, что наличие коронавирусной инфекции определяется присутствием в организме человека соответствующих антител.

Внешне выявить у бессимптомного носителя COVID-19 невозможно.