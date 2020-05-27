https://news.day.az/medicine/1238617.html Врач назвал способ выявить бессимптомных носителей COVID-19
Врач назвал способ выявить бессимптомных носителей COVID-19
Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как выявить бессимптомных носителей коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам врача, это можно сделать только с помощью анализов. Александр Карабиненко объяснил, что наличие коронавирусной инфекции определяется присутствием в организме человека соответствующих антител.
Внешне выявить у бессимптомного носителя COVID-19 невозможно.
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