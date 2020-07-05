Американские медики назвали привычки, провоцирующие диабет

Американские медики перечислили 3 привычки, которые могут спровоцировать сахарный диабет. Одной из них является нежелание пить кофе, передает Day.Az со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в настоящее время. При этом недуг имеет отношение к людям любого возраста. Об этом пишет Новости Ю.

Как пояснили медики из США, несмотря на генетическую предрасположенность к недугу, неправильные привычки также могут спровоцировать состояние. В частности, подвержены риску лица, которые отказываются от употребления кофе в связи с заблуждением, что напиток нежелательным образом сказывается на метаболических процессах организма.

Напротив, научные исследования показали, что предпочтение ему один или два раза в день уменьшает вероятность развития состояния.

Нежелательной привычкой является любовь к фастфуду, что связано с повышением уровня висцерального жира. Его накопление не только приводит к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, но и снижению чувствительности организма к инсулину.

Американские медики напомнили и о важности витамина D, так как его дефицит может спровоцировать диабет. При этом получать его важно не только за счет продуктов, но и солнца, так как в последнем случае параллельно происходит улучшение функционирования поджелудочной железы. Таким образом, домоседы попадают в группу риска.