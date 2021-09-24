Врач-кардиолог рассказала о симптомах, которые предупреждают об отрыве тромба

Кардиолог Анна Кореневич сообщила о признаках опасного состояния здоровья, которое очень часто встречается в практике врачей, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Пациенты приходят на кардиограмму на диспансеризации. В результате обследований у них обнаруживаются рубцовые изменения на сердце. Это так называемый инфаркт на ногах", - отметила врач и добавила, что эти признаки могут указывать на перенесенный инфаркт.

Кореневич рассказала, это опасное для здоровья состояние люди часто не замечают. Во время этого пациенты ощущают "невыраженный болевой синдром, которой проходит самостоятельно". Некоторым людям, которые перенесли инфаркт на ногах, после этого достаточно отлежаться пару дней.

"Если на фоне нормального давления давит в груди, наступает ощущение нехватки воздуха, резкая слабость и потливость необходимо срочно измерить давление. Если есть падение давления на фоне дискомфорта в груди, то высока вероятность того, что происходит сердечно-сосудистая катастрофа. Вполне возможно, что это инфаркт или тромбоэмболия легочной артерии, тромб оторвался. Нужно сразу вызывать "скорую помощь", - подвела итог Кореневич.