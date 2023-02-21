Врач назвал важное отличие женщин от мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины лучше мужчин переносят стресс благодаря гормонам эстрогенам. Об этом он рассказал в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отвечая на вопрос телезрительницы, доктор подтвердил, что у мужчин действительно чаще, чем у женщин, происходят инсульты и инфаркты. Мясников отметил, что это обусловлено генетической предрасположенностью мужчин, а также вредными привычками и другими факторами.

"И стрессов на нас выпадает больше. Опять же, женский организм, он более привычен к стрессам. И, кстати, эстрогены, которые у вас есть - это просто природный механизм, который защищает вас от стресса, у нас их нет. Мы просто принимаем голой грудью эти вызовы, а вы защищены", - назвал врач важное отличие женщин от мужчин.