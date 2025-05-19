Врач предупредил о тревожных признаках «уставшего» сердца

Одышку, снижение выносливости и отеки люди часто списывают на возраст или сильную нагрузку, но эти могут сигнализировать о серьезном нарушении работы сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин. Как распознать тревожные признаки "уставшего" сердца, он рассказал "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам врача, заподозрить сердечную недостаточность можно по ряду признаков. Так, указывать на нее могут одышка даже при привычной активности, быстрая утомляемость и снижение переносимости физических нагрузок. Ефремкин подчеркнул, что первые сигналы возможных проблем с сердцем, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Если эти симптомы проявляются регулярно, Ефремкин призвал как можно скорее проконсультироваться с терапевтом или кардиологом, который проведет диагностику и назначит необходимое лечение.