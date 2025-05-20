Названы пять ежедневных привычек для здоровья сердца

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что здоровье сердца можно поддерживать с помощью пяти ежедневных привычек.

Как передает Day.Az, их он назвал в беседе с изданием Men's Health.

Как отметил Абельян, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо высыпаться. Показателем хорошего ночного отдыха является отсутствие потребности в дневном сне. Также регулярно нужно заниматься физическими упражнениями, заявил врач.

Кроме того, медик посоветовал соблюдать растительную диету. Дополнительно необходимо научиться справляться с повседневным стрессом, поскольку он повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В заключение специалист призвал поддерживать общение с семьей и друзьями, так как чувство одиночества ухудшает здоровье в целом.