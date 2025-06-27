Раскрыт способ борьбы с дефицитом витамина D без пищевых добавок

Британские ученые из Университета Бата доказали, что регулярные тренировки помогают поддерживать уровень витамина D в холодное время года без необходимости приема добавок. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте участвовали более 50 взрослых с избыточным весом. В течение 10 недель (с октября по апрель) одна группа выполняла программу из четырех еженедельных тренировок: две прогулки на беговой дорожке, занятие на велотренажере в спокойном темпе и интервальные упражнения высокой интенсивности.

Другая группа сохраняла привычный малоподвижный образ жизни. При этом все участники избегали солнечных ванн и приёма добавок, а их вес оставался стабильным.

У тренировавшихся участников общий уровень витамина D снизился всего на 15% за зиму, тогда как у контрольной группы - на 25%. Особенно важно, что физическая активность сохраняла уровень активной формы витамина (1,25(OH) 2 D 3 ), критически важной для иммунитета и здоровья костей.

Открытие особенно важно для людей с избыточным весом, у которых добавки витамина D часто менее эффективны. Как подчеркивают ученые, тренировки обеспечивают двойную пользу: кратковременный подъем уровня витамина после каждой сессии и долгосрочную защиту в зимний период.